Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,9995 EUR -0,67% (01.07.2021, 13:05)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Wasserstoff-Sektor setze sich die Erholung weiter fort. Auch die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zeige sich im Wochenverlauf erneut stark und habe eine wichtige Hürde überwunden. Anleger könnten mithilfe dieser Marken profitieren.Im Zuge der allgemeinen Sektor-Erholung hätten auch die Papiere von Nel weiter zugelegt. Wie DER AKTIONÄR am Montag berichtete, glückte der Sprung über den hartnäckigen Widerstand bei 18,65 Norwegische Kronen (NOK). Damit sei ein starkes Kaufsignal ausgelöst worden. Zusätzlich sei die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass der Ausbruch sehr Dynamisch sein werde. Hintergrund sei das abfallende Handelsvolumen.Nach dem Ausbruch habe die Aktie auch den nächsten Widerstand bei der psychologisch wichtigen 20-NOK-Marke mühelos geknackt. Der Titel habe im Anschluss am Dienstag ein Mehrwochenhoch bei 21,45 NOK erreicht. Am gestrigen Mittwoch hätten nach dem Ausbruch dann erste Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Aktie habe um 6,4 Prozent konsolidiert.Die Nel-Aktie melde sich mit einem starken Rebound zurück und nehme weiter Fahrt auf. Risikofreudige Anleger könnten die gestrige Schwäche für einen attraktiven Einstieg nutzen. DER AKTIONÄR bekräftigt sein Kursziel von 2,50 Euro. Der Stopp wird bei 1,40 Euro platziert, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 01.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.