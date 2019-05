Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (29.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach der Nikola World vom Start-up Nikola Motor sei es ruhig um das Unternehmen geworden. Doch nun melde sich CEO Trevor Milton mit interessanten Neuigkeiten zurück. Wie "Trucks.com" berichte, möchte Nikola Motor das "iPhone der Trucks" bauen. Und das Interesse am Truck sei scheinbar ungebrochen. Ein gutes Zeichen für die norwegische Nel, denn Nikola Motor zähle zu den wichtigsten Partnern.Laut dem Artikel von "Trucks.com" habe Nikola Motor die Aufnahme von Vorbestellungen gestoppt. Demnach belaufe sich das Volumen auf 14 Milliarden Dollar, das Unternehmen sei für acht Jahre ausverkauft und habe keine Schulden.Die besten Vorzeichen für einen Börsengang? Klar sei: Mit Nio habe es vor einigen Monaten ein Elektroauto-Start-up an die Börse mit einer hohen Bewertung geschafft. Warum nicht auch Nikola Motor? Schließlich elektrisiere die Story die Anleger - im wahrsten Sinne des Wortes.Nachdem die Nel-Aktie die "Schallmauer" von einem Euro in der europäischen Gemeinschaftswährung durchbrochen habe, hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Eine kerngesunde charttechnische Entwicklung angesichts der fulminanten Entwicklung in den letzten Monaten.Investierte Anleger sollten sich davon nicht beunruhigen lassen - die Langfrist-Story bleibt intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)