Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nach Börsenschluss an der Heimatbörse in Oslo habe der Wasserstoff-Spezialist für Schlagzeilen gesorgt. Neben der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2021 und einem kommerziellen Update habe Nel auch die Durchführung einer Privatplatzierung bekannt gegeben. Diese sei bereits erfolgreich über die Bühne gegangen.Mit der Kapitalmaßnahme habe Nel frisches Kapital in Höhe von 1,5 Milliarden Norwegische Kronen (157,3 Millionen Euro) einsammeln können. Dafür habe das Unternehmen weitere gut 98 Millionen neue Aktien zum Preis von 15,30 Kronen (1,60 Euro) ausgegeben. Der Platzierungspreis liege neun Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs an der Osloer Börse.Die Norweger würden die frischen liquiden Mittel für weitere Investitionen in die Produktionskapazitäten, "organisatorisches Wachstum in Verbindung mit Auftragseingängen und Ausschreibungsaktivitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke" einsetzen wollen.Laut dem "kommerziellen Update" befinde sich Nel derzeit in Gesprächen mit zwei Kunden, die jeweils eine Order mit einem Gegenwert von etwa drei Millionen Euro aufgeben könnten. Die Verhandlungen würden noch laufen.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für den Wasserstoff-Spezialisten optimistisch, aktuell sollten allerdings Zukäufe zurückgestellt werden. Wer investiert ist, beachtet den Stopp des "Aktionär" bei 1,25 Euro, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.03.2022)Mit Material von dpa-AFX