Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Markt für Elektroautos habe sich seit 2011 enorm schnell entwickelt - und werde bis 2030 dank dem Einstieg von dutzenden Autoherstellern und neuer Modelle auch von Tesla weiter kräftig zulegen. Neuen Bloomberg-Zahlen zufolge steige in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der jährlich verkauften Autos mit Stecker von 2,2 Millionen auf dann 28,3 Millionen. Dazu trage eine wahre Flut neuer Modelle bei: derzeit gebe es weltweit 389 Hybrid- und Elektroautomodelle - und schon 2022 würden fast 100 neue auf dann 483 hinzukommen.Noch sei die Konkurrenz für Tesla und sein Erfolgsmodell Model 3 jedoch überschaubar. Canaccord habe nun das Kursziel von 375 auf 515 Dollar angehoben. Grund: Man erwarte mit 369.000 Auslieferungen im vierten Quartal zumindest das Erreichen der Range von "360.000 bis 400.000" am unteren Ende.Dieses Analystenupdate dürfte die Tesla-Aktie stützen. Besonders stark würden am Donnerstag jedoch Wasserstoff-Hot-Stocks wie Plug Power, Ballard oder Nel steigen, die bis zu sechs Prozent zulegen würden.Einige Wasserstoff-Hot-Stocks würden an ein Start-up Namens Tesla im Jahr 2011 erinnern. In Deutschland habe es zu diesem Zeitpunkt viele Skeptiker gegeben, aber erst 2.300 Elektroautos - ein Anteil von mickrigen 0,01 Prozent. Dennoch - oder gerade deswegen - habe "Aktionär" bei einem Kurs von 19,58 Euro eine Wette auf den Hot-Stock Tesla empfohlen.Der Tesla-Quartalsverlust habe zu diesem Zeitpunkt mit 50 Millionen Euro so viel wie der Umsatz betragen. Aber uns gefiel "die Kombination mehrerer kleiner Lithium-Ionen-Akkus zu einer leistungsstarken Energiequelle" und der bevorstehende "Durchbruch" des Model S, so Florian Söllner.In den letzten sechs Monaten habe der E-Mobilität Batterie Index 24 Prozent gewonnen, doch sei von einem anderen Index deutlich geschlagen worden: Der E-Mobilität Wasserstoff Index lege im gleichen Zeitraum 35 Prozent zu.Ähnlich wie 2011 für das Elektroauto sei bei vielen im Jahr 2019 die Skepsis beim Thema Wasserstoff noch sehr groß. Kein Wunder: Wasserstofffahrzeuge seien mit nur 500 Stück im Straßenbild sogar noch rarer als damals Elektroautos. Der Anteil am gesamten Fahrzeugbestand betrage gerade einmal 0,001 Prozent. Dennoch - oder gerade deswegen - sei das Wachstumspotenzial enorm.Wie schnell es dann gehen könne, zeige eine Studie des US-Fuel-Cell-Verbandes. Demnach könnte sich die Anzahl der Brennstoffzellenfahrzeuge von jetzt 8.000 bis in acht Jahren mehr als ver-30-fachen. Dies entspreche einem Wachstumssprung zwischen 2019 und 2027, der so enorm sei, wie der zwischen 2011 und 2019 beim Elektroauto gewesen sei.