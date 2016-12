Auch wenn die Rekapitalisierung des italienischen Bankensystems durch die chronische politische Instabilität erschwert worden sei, hätten die von der Eurozone und der Bankenunion eingerichteten Rettungsmaßnahmen zumindest einen Lösungsentwurf geschaffen, den es vor der Krise 2011 schlicht nicht gegeben habe.



Das OPEC-Treffen habe eine angenehme Überraschung für Investoren hervorgebracht und den Ölpreis schnell ansteigen lassen. Die Stabilisierung des Ölpreises sei eine gute Nachricht für Ölproduzenten sowie die gesamte Branche, die hinsichtlich ihrer Investitionsausgaben den weltweit größten Industriesektor darstelle.



Die OPEC habe entschieden, die Fördermenge um 1,2 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren, bei einem Produktionsziel von 32,5 Millionen bpd. Die Entscheidung benötige auch die Zustimmungen von Ölproduzenten, die nicht der OPEC angehören würden, ihre Produktion um 0,6 Millionen bpd zu drosseln. Russland und Oman hätten offenbar bereits zugestimmt. Es sei immer schwierig sicherzustellen, ob diese Verringerung der Produktion tatsächlich umgesetzt werde, da die Beteiligten sie oft umgehen oder nicht einhalten würden. Trotzdem sei dieser Schritt wirtschaftlich und politisch gesehen ein positives Signal.



Vom wirtschaftlichen Standpunkt sollte er zum einen Angebot und Nachfrage für Öl für 2017 ausgleichen und zum anderen - vom politischen Standpunkt gesehen - verringere er die Spannungen zwischen den beiden größten muslimischen religiösen Mächten, Saudi Arabien und Iran. Die Fortführung großer Projekte vor dem Hintergrund eines höheren Ölpreises sollte den Kapitalertrag für die großen Mineralölkonzerne deutlich steigern. Die Ölindustrie sowie der Sektor der Rohstoffgewinnung insgesamt sei, an den Investitionsausgaben gemessen, der weltweit größte Industriezweig. Die Entscheidung der OPEC sei von den internationalen Finanzmärkten wohlwollend aufgenommen worden.



Nach den drei politischen Schocks, Brexit, Donald Trump und das italienische Referendum, werde die Wirtschaft wie üblich wieder die Oberhand gewinnen und sonstige Faktoren in ihrer Bedeutung begrenzen. Angesichts einer sich stabilisierenden Nachfrage, dauerhaft niedriger Kreditkosten und eines schwachen Euros wachse die europäische Wirtschaft vorerst weiter.



Die jüngsten Veröffentlichungen von Geschäftszahlen würden ein weltweites Wachstum von 3% für 2017 bestätigen. Entgegen allen Erwartungen sei die Welt weder wirtschaftlich noch finanziell im Chaos versunken, was schlussendlich die Lehre sei, die aus diesem Jahr gezogen werden könne, in dem drei große Wahlen bzw. Volksabstimmungen stattfanden würden, von denen zwei mit einer großen Überraschung geendet hätten. Jedes Mal hatten Investoren aus den USA und dem Vereinigten Königreich versucht, die Märkte der Eurozone abzustrafen, während die US-Märkte sich weiterhin sprichwörtlich in der Schwebe zu befinden scheinen, so die Experten von DNCA Investments. Doch die Eurozone bestehe fort und europäische Unternehmen würden dank solider Bilanzen und vernünftigem Cashflow-Management großzügige Dividenden auszahlen. Die Indices der Eurozone sowie einige französische Indices (CAC 40) würden eine bessere relative Kursentwicklung als andere, weiter gefasste allgemeine europäische Indices zeigen.



Obwohl es noch zu früh sei, Prognosen für das Jahr 2017 abzugeben, sollten Ereignisse, die zu einer erhöhten Volatilität führen würden, nichtsdestotrotz genutzt werden, um Positionen in den am meisten vernachlässigten Anlageklassen, wie den europäischen Substanzwerten, taktisch zu stärken. (21.12.2016/ac/a/m)







