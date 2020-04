Auch die asiatischen Aktienmärkte hätten sich dem dämpfenden Einfluss nicht entziehen können und würden heute Morgen großteils im negativen Terrain notieren.



Die Ölpreise seien nach dem Kollaps wieder auf Erholungskurs und würden von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten (v.a. Iran und USA) im Moment gut unterstützt. Gold sei im gestrigen Umfeld als Krisenwährung erneut gesucht gewesen und habe weiter zulegen können.



Gemäß den Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in Europa von einer negativen Börseneröffnung ausgehen. (24.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Erholung an der Wall Street setzte sich zumindest anfänglich auch gestern weiter fort, ehe die Indices im fortgeschrittenen Handel die erzielten Kursgewinne weitgehend wieder abgaben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem die Investoren die durch die Bank schwachen Konjunkturdaten (Arbeitsmarkt, PMIs etc.) aus Europa und den USA gut weggesteckt hätten, hätten sich im späten Verlauf die Sorgen in Bezug auf eine globale Rezession dann doch wieder durchgesetzt. Auslöser dafür seien vor allem Berichte gewesen, wonach der große Hoffnungsträger Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten enttäuschende Ergebnisse in einer Studie gezeigt haben solle. Die Sensibilität der Märkte für Nachrichten im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlung von COVID-19 sei logischerweise groß und spiegele die große Sorge, wann die Weltwirtschaft zur Normalität zurückkehren könne, wider.