ISIN Nanogate-Aktie:

DE000A0JKHC9



WKN Nanogate-Aktie:

A0JKHC



Ticker-Symbol Nanogate-Aktie:

N7G



Kurzprofil Nanogate SE:



Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (25.01.2018/ac/a/nw)







Saarbrücken (www.aktiencheck.de) - Die Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, veröffentlicht nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Kunststoffsparte der HTI High Tech Industries AG ihre Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2018. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressmitteilung:Demnach soll das operative Ergebnis (EBITDA) trotz der Transaktions- und Integrationskosten in siebenstelliger Höhe auf mehr als 24 Mio. Euro steigen. Beim Umsatz erwartet der Konzern, wie bereits angekündigt, einen Anstieg auf mehr als 220 Mio. Euro. Parallel rechnet Nanogate für 2018 mit Investitionen im signifikant zweistelligen Millionenbereich für die Umsetzung des angekündigten Innovationsprogramms sowie den Ausbau der Kapazitäten. Dementsprechend werden steigende Abschreibungen und Finanzierungskosten das Konzernergebnis prägen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 hat der Konzern seine Prognose von mehr als 170 Mio. Euro Umsatz bei einem operativen Ergebnis (EBITDA) von mindestens 20 Mio. Euro erreicht.Mit der jetzt abgeschlossenen Übernahme baut Nanogate die Marktposition im Bereich hochwertiger Kunststoffkomponenten und Oberflächen weiter aus. Zugleich wird die Internationalisierung gestärkt. Im Rahmen der Transaktion, die im November 2017 vereinbart wurde, werden die die Gesellschaften HTP Slovakia (Vráble/Slowakei) und HTP Electronics (Neudörfl/Österreich) vollständig in den Nanogate-Konzern integriert. Die Unternehmen firmieren künftig als Nanogate Slovakia s.r.o. bzw. Nanogate Electronic Systems GmbH. Überdies übernimmt Nanogate im Rahmen einer strategischen Partnerschaft (inkl. einer späteren Kaufoption) 50 Prozent der Anteile an der HTP Austria (Fohnsdorf, Österreich). Die Sachkapitalerhöhung zur Zahlung des Kaufpreises soll in den nächsten Wochen vollzogen werden. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in Höhe von 275.000 Aktien zum Xetra-Schlusskurs vom 24. Januar 2018.Börsenplätze Nanogate-Aktie:46,90 EUR +1,85% (25.01.2018, 10:21)Tradegate-Aktienkurs Nanogate-Aktie:47,05 EUR +1,84% (25.01.2018, 10:35)