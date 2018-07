Tradegate-Aktienkurs Nanogate-Aktie:

Kurzprofil Nanogate SE:



Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (02.07.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Nanogate-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G).Nanogate habe von einem US-Hersteller von Haushaltsgeräten den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte erhalten. Es handle sich hierbei um die Lieferung von metallisierten Kunststoffkomponenten für Küchengeräte, die über Edelstahloptik verfügen würden, hitzebeständig seien und mit weiteren Funktionen wie Easy-to-Clean und Anti-Finger-Print versehen werden könnten. Das Volumen des Auftrags, dessen Laufzeit auf bis zu acht Jahre beziffert werde, sei abhängig von den konkreten Abrufen, könnte aber die Marke von 100 Mio. US-Dollar erreichen. Die Auslieferung solle im ersten Halbjahr 2019 anlaufen und hauptsächlich im Verantwortungsbereich der US-Niederlassung liegen. Der hierfür teilweise erforderliche Kapazitätsaufbau sei nach Unternehmensangaben bereits in den veröffentlichten Investitionsplänen enthalten.Über diesen Auftrag hinaus berichte Nanogate von vielversprechenden Gesprächen mit anderen Interessenten und sehe insgesamt eine hohe Nachfrage für die neue Edelstahlersatztechnologie, die erst seit Januar aktiv vermarktet werde. Damit und mit der Chromersatzlösung seien somit zwei der angekündigten drei Säulen der Metallisierungsplattform bereits im Markt.Der Analyst halte diesen Auftrag in vielerlei Hinsicht für richtungsweisend. Neben dem finanziellen Aspekt sehe er darin den Nachweis der Funktions- und Marktfähigkeit der neuen Metallisierungstechnologie und damit auch die Bestätigung der Innovationsoffensive. Ferner bedeute er einen entscheidenden Durchbruch im nordamerikanischen Markt und zeige, dass die Integration von Jay Systems und der gegenseitige Technologietransfer gut funktionieren würden. Schließlich könne Nanogate damit auch sein Non-Automotive-Geschäft stärken und das Portfolio stärker diversifizieren. In Summe sehe der Analyst den Auftrag als Bestätigung seiner positiven Einschätzung und als Untermauerung seiner Schätzungen.