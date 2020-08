Tradegate-Aktienkurs Nano One Materials-Aktie:

2,085 EUR -0,95% (12.08.2020, 16:54)



TSX-Aktienkurs Nano One Materials-Aktie:

3,30 CAD -1,20% (12.08.2020, 16:39)



ISIN Nano One Materials-Aktie:

CA63010A1030



WKN Nano One Materials-Aktie:

A14QDY



Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

LBMB



Canadian Exchange Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

NNO



Kurzprofil Nano One Materials Corp.:



Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) hat eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung und in der Unterhaltungselektronik Anwendung finden, und diese im Pilotmaßstab demonstriert.



Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine NMC-, LFP- und LMN-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.



Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung. www.nanoone.ca. (12.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nano One Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) unter die Lupe.Die Aktie von Nano One habe in dieser Woche erneut kräftig Gas gegeben. Hier habe die Meldung beflügelt, dass das Unternehmen eine Entwicklungskooperationsvereinbarung (Joint Development Agreement, das JDA) mit einem Multimilliarden-Dollar-Hersteller von Kathodenmaterialien aus Asien unterzeichnet habe. Dieser Hersteller, der seinen Sitz außerhalb Chinas habe, möchte aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks in der Lieferkette für Lithiumionenbatterien derzeit noch ungenannt bleiben, habe es geheißen.Das JDA stehe voll und ganz im Einklang mit der Mission von Nano One, seine hochleistungsfähige Kathodenmaterialtechnologie für Lithiumionenbatterien zu entwickeln. "Wir sind begeistert, mit einem hochangesehenen Kathodenhersteller zusammenzuarbeiten, der die Vision von Nano One teilt, ein revolutionäres Kathodengeschäft zu entwickeln und zu lancieren", so Dan Blondal, CEO von Nano One. Dies sie ein entscheidender Moment in der Entwicklung des Unternehmens und ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau des Geschäftes, so Blondal weiter.Nano One habe eine ganz spezielle Technologie entwickelt, mit der sich einzelne Kristallpartikel herstellen lassen würden. Risse und Leistungsabfälle, die sonst beim wiederholten Aufladen entstünden, könnten dadurch vermieden werden. Da das Kathodenmaterial bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen der größte Kostenfaktor sei, dürfte die Technologie bei den Produzenten auf offene Ohren stoßen. Volkswagen beispielsweise habe bereits einen Fuß als Partner in die Tür gestellt."Der Aktionär" habe die Aktie von Nano One erstmals im Aktienreport "Elektroauto-Revolution: Technologie-Perle mit der Lösung für Tesla - dieser Geheimtipp lässt ihr Depot durchstarten" im März 2016 vorgestellt. Damals habe die Aktie von Nano One noch bei 0,20 Euro notiert. Mittlerweile habe sich der Wert mehr als verzehnfachen können. Zuletzt habe "Der Aktionär" bei 0,97 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Am heutigen Mittwoch werde die Aktie für 2,30 Euro gehandelt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nano One Materials-Aktie: