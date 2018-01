Tradegate-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

2,09 EUR -1,42% (23.01.2018, 09:12)



ISIN NanoFocus-Aktie:

DE0005400667



WKN NanoFocus-Aktie:

540066



Ticker-Symbol NanoFocus-Aktie:

N2F



Kurzprofil NanoFocus AG:





Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (23.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) unter die Lupe.Unterirdische Entwicklung! Das Management um Marcus Grigat und Joachim Sorg scheine Fan des Films "Und täglich grüßt das Murmeltier" zu sein. Jüngst habe abermals eine Gewinnwarnung präsentiert werden müssen. Grund mal wieder: Wegen Auftragsverschiebungen nach 2018. Immer wieder Verschiebungen ins nächste Jahr. Das kennen wir bereits, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Anstatt eines Umsatzes von 13 Mio. Euro sollten es nunmehr nur noch 11,8 Mio. Euro werden. Beim Gewinn das "Break-Even-Niveau" zu erreichen, sei somit auch wieder Schnee von gestern. Es werde ein deutlicher Verlust erwartet. Ganz bitter: 2015 sei ein Zukauf getätigt worden, der damals 2,5 Mio. Euro zum Umsatz beitragen sollte. Rechne man das heraus, dann schrumpfe NanoFocus - obwohl die Branche deutlich wachse. Wegen der schlechten Zahlen folge bestimmt bald wieder eine Kapitalerhöhung. Nummer 12 (!!) seit 2006. Any questions? (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze NanoFocus-Aktie:2,12 EUR -0,93% (22.01.2018, 17:36)