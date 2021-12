Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Nahrungsmittelkonzerne stehen in den Folgequartalen vor großen Herausforderungen, diese ähneln aber denen anderer Großunternehmen, so die Analysten der Nord LB.



Überdurchschnittliche Chancen (rating: "Kaufen") sähen die Analysten bei drei Unternehmen. Bei Südzucker dürfte die Zuckersparte bald von der Erhöhung der Nahrungsmittelpreise profitieren. Zuversichtlich würden die Analysten für die Getränkehersteller bleiben. Angesichts der nochmals länger dauernden Krise würden solide Bilanzen und hohe Liquidität als Wettbewerbsvorteil wieder an Bedeutung gewinnen. Sowohl Coca-Cola als auch Anheuser Busch InBev trauen die Analysten der Nord LB zu, Marktanteile im HoReCa-Geschäft zu gewinnen. Der Sektor dürfte seinen Kursanstieg fortsetzen, allerdings ähnlich stark wie der Gesamtmarktindex. Die Sektoreinschätzung der Analysten bleibe damit "Neutral". (Ausgabe vom 28.12.2021) (29.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >