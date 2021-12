Viele wichtige Wirtschaftsindikatoren seien positiv. Insgesamt würden sie zeigen, dass sich die asiatischen Volkswirtschaften derzeit von den negativen Einflüssen durch die Corona Pandemie wieder erholen würden.



Die Wirtschaftstätigkeit in Indien und Indonesien habe sich fast normalisiert, wie auch der aktuelle Purchasing Managers Index des Verarbeitenden Gewerbes bestätige. In Thailand, Malaysia und auf den Philippinen verbessere sich die Wirtschaftstätigkeit.



Man könne einen Blick nach China werfen. Die chinesische Wirtschaft habe sich im Vergleich zum übrigen Asien sehr unterschiedlich entwickelt. Die Experten würden jedoch denken, dass das Land der Mitte kurz vor einer Trendwende stehe. Der Kreditimpulsindikator, der die Veränderung der Kreditvergabe im Verhältnis zum BIP-Wachstum anzeige, markiere in der Regel Wendepunkte in der Wirtschaftstätigkeit.



Die Auswirkungen der strafferen Politik Chinas hätten zu einem auffallend starken Rückgang des Kreditimpulses geführt. Dies liege daran, dass in früheren Zyklen die Verschärfung der Kreditvergabe auf einzelne Sektoren ausgerichtet gewesen sei. Diesmal jedoch seien zahlreiche Branchen in der gesamten Wirtschaft ins Visier genommen worden: Die Kreditvergabe sei der Wirtschaft als Ganzes sehr schnell entzogen worden. Nun würden die Experten aber sehen, dass die Talsohle erreicht sei, was auf eine Trendwende hindeute. Daher würden die Experten davon ausgehen, dass sich auch China mittelfristig erholen werde. (02.12.2021/ac/a/m)





Asiatische Aktien sind häufig am unteren Ende der Preisskala angesiedelt und im globalen Vergleich oft günstiger bewertet, so die Experten von UBS Asset Management.Während dies für ein Investment in asiatische Aktien spreche, sollten sich Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass die Aktienentwicklung in den einzelnen Ländern stark divergiere. So habe die chinesische Wirtschaft im Laufe des Jahres 2021 deutlich an Wert verloren, andere asiatische Länder jedoch hätten 2021 bisher sehr gut abgeschnitten. Gian Plebani, Portfolio Manager, Investment Solutions, bei UBS Asset Management, erkläre, warum einige asiatische Länder nun auf Erfolgskurs seien.