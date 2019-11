UNTERNEHMENSNACHRICHTEN



Die Aktien von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) würden am Donnerstag tiefer notieren. Neben der allgemeinen Marktstimmung belaste zudem die Aussage von Moody’s. Die Ratingagentur habe gesagt, dass sich der Ausblick für den deutschen Bankensektor von stabil auf negativ verändert habe. Dies sei damit begründet worden, dass die Kreditwürdigkeit der deutschen Kreditgeber in den nächsten 12 bis 18 Monaten voraussichtlich sinken werde, da das niedrige Zinsumfeld es erschweren könnte, die Kosten zu decken.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gehöre heute zu den größten Nachzüglern im deutschen Mid-Cap-Index. Der Rückgang sei auf den Vorschlag zurückzuführen, die Dividendenzahlung auszusetzen. thyssenkrupp wolle die Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr aussetzen, da der laufende Restrukturierungsprozess die Verluste erhöhen könnte. Die Entscheidung bedürfe der Zustimmung der Aktionäre.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe einen langfristigen Kooperationsvertrag mit Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unterzeichnet. Das Abkommen in Höhe von 2,9 Mrd. EUR werde die Zusammenarbeit bei Batteriezellen der fünften Generation fördern. Im Rahmen der Vereinbarung werde Samsung SDI die südkoreanische Tochtergesellschaft des Automobilherstellers im Zeitraum von 2021 bis 2031 mit Batteriezellen beliefern. (21.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte reagierten auf die pessimistischen Kommentare zum Handelsstreit zwischen den USA und China und eröffneten am Donnerstag deutlich tiefer, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Rückgänge zu beobachten, wobei Aktien aus Belgien und den Niederlanden am stärksten underperformen würden. Bergbau- und IT-Aktien würden am meisten zurückbleiben, während Werte aus der Konsum- und Telekommunikationsbranche am widerstandsfähigsten erscheinen würden.