Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Nachrichten aus den Branchenverbänden unterstreichen die aktuell schwache Verfassung der deutschen Industrie: Die Automobilindustrie erwartet für 2019 eine Schrumpfung des Neugeschäfts in Deutschland um 1%, der Maschinenbau rechnet mit einem Rückgang der Produktion um 2%, die chemische Industrie sogar um 4%, so die Analysten der DekaBank.



Dies spiegele sich in der schlechten Stimmungslage der Industrie wider. Immer wieder werde dabei auf die Schwäche der Weltwirtschaft und die negativen Folgen des Handelsstreits hingewiesen. Immerhin würden sich die Dienstleister bislang als robust erweisen. Für das zweite Quartal sei aber eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung wahrscheinlicher als ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2019 bzw. 2020: 0,5% bzw. 1,3% (bisher: 0,6% bzw. 1,4%); Inflation 2019 bzw. 2020: 1,4% bzw. 1,7% (bisher 1,6% bzw. 1,9%). (09.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.