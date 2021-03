Erfreulicherweise verändere sich dieses Bild nun schnell. Der beständige Anstieg der Nachfrage nach ESG-orientierten Anlagen in den vergangenen Jahren spiegele sich bereits in den höheren Bewertungen vieler Large-Caps wider. Vor diesem Hintergrund sähen sich Vermögensverwalter zunehmend veranlasst, nach Diversifizierung in neuen Marktnischen zu suchen, die immer noch attraktive Bewertungen oder bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen würden. Genau das biete Florent Griffon zufolge das Small-Cap-Anlageuniversum: "Hier findet man viele interessante Unternehmen, die vom ESG-Research noch nicht umfassend abgedeckt sind, aber deutliche Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Ihr nachhaltiges Wachstumspotenzial wurde vom Markt mitunter noch nicht vollständig erkannt. Für einen nachhaltigen Anlageverwalter ist es entscheidend, solche Unternehmen durch angemessenes ESG-Research und flexible Titelauswahl unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten früh zu entdecken und in sie zu investieren", so der DPAM-Experte.



Dafür empfehle es sich, auch eigene ESG-Scoringmodelle aufzubauen, die soweit wie möglich quantitative ESG-Daten nutzen würden. Anleger sollten zudem den Fokus auf das richten, "was ein Unternehmen tatsächlich tut", auf sein Geschäftsmodell (d.h. sein Angebot an Produkten und Dienstleistungen) und darauf, in welchem Ausmaß es Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme einbringe. Beispielsweise könnte ein Unternehmen, das Schlüsselkomponenten für energieeffiziente Wärmepumpen und "grüne" Heizungs- und Lüftungssysteme herstelle, gut aufgestellt sein, um von den zunehmenden EU-weiten Bemühungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen von Gebäuden zu profitieren. Es wäre damit gut positioniert im Hinblick auf das Ziel Nummer 13 ("Maßnahmen zum Klimaschutz") der so genannten Sustainable Development Goals (SDGs).



In der Regel würden kleinere Unternehmen keine umfassende ESG-Berichterstattung zur Verfügung stellen. "Dennoch sind wir überzeugt, dass ein kluger nachhaltiger Anleger einen Dialog mit der Geschäftsleitung solcher Unternehmen führen sollte, um fehlende ESG-Informationen einzuholen und sicherzustellen, dass das Unternehmen verantwortungsvoll geführt wird und keine bedeutenden ESG-Risiken birgt", sage Florent Griffon. Wenn diese Bedingungen erfüllt seien, kämen solche Unternehmen für eine Anlage in einem nachhaltigen Portfolio in Betracht. Dies wäre mit einem traditionellen "Best-in-Class"-Ansatz, der sich rein auf externe ESG-Ratings stütze, nicht möglich.



Damit ein Anlageprozess also interessante Gelegenheiten für nachhaltige Anlagen im Small-Cap-Anlageuniversum ermitteln könne, und das in einem frühen Stadium, müsse sich sein nachhaltiger Ansatz auf spezialisiertes ESG-Research stützen. Letzteres werde oft intern entwickelt und müsse einschätzen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell des betreffenden Unternehmens sei. Mit anderen Worten: Beim Investieren in nachhaltige Small-Caps sollte zwingend das "Impact Exposure" ermittelt werden, also eine "Wirkungsanalyse" des Unternehmen durchgeführt werden. Hierauf beruhe der Schwerpunkt von "SRI 2.0", der moderneren, flexibleren und "wirkungsorientierten" Art des nachhaltigen Anlegens, das zurzeit in Europa entstehe.



"Vor dem Hintergrund einer schnell und beständig steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen, die von einem kräftigen aufsichtsrechtlichen Impuls unterstützt wird, und zunehmend hohen Bewertungskennzahlen bei hochkapitalisierten ESG-orientierten Unternehmen bilden nachhaltige Small-Caps eine besonders vielversprechende Anlageklasse", schließe DPAM-Experte Griffon seine Analyse.







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nachhaltige Investoren hatten Small Caps, also Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, lange Zeit nicht auf dem Radar, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die ersten Strategien, die nachhaltige und verantwortungsvolle Anlageansätze verfolgt hätten, hätten in Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung investiert, die über ausreichende personelle und organisatorische Ressourcen verfügt hätten, um umfassende ESG-Berichte zur Verfügung zu stellen und über ihre Initiativen zur gesellschaftlichen Verantwortung zu kommunizieren. Nachhaltige Anlageportfolios hätten vielfach auf sektorneutralen "Best-in-Class"-Filtern beruht, die sich auf ESG-Research gestützt hätten, das von externen Anbietern bezogen worden sei. Deren ESG-Ratings seien oft sehr stark mit der Dauer der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen korreliert gewesen."Diese Ansätze des nachhaltigen Investierens waren ungeeignet für ein Universum von Small-Cap-Anlagen, deren Unternehmen es - ganz anders als bei Large-Caps - in der Regel an den erforderlichen Ressourcen für Nachhaltigkeitsberichterstattung mangelte und bei denen die Abdeckung durch spezielles, nicht-finanzbezogenes Research im Hinblick auf Umfang und Qualität begrenzt war", sage Florent Griffon, SRI-Spezialist bei DPAM. "So sorgte die Verbindung von mangelnder Verfügbarkeit von ESG-Daten und ungeeigneten Anlageprozessen dafür, dass nachhaltige Small-Cap-Strategien lange vernachlässigt wurden."