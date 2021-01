Nachhaltige Infrastruktur in Entwicklungsländern sei die Basis für Wirtschaftswachstum und steigende Lebensqualität. Nachhaltig bedeute, dass Assets so geplant, konstruiert, betrieben und stillgelegt würden, dass sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg ökonomisch, finanziell, sozial, institutionell und ökologisch nachhaltig seien. Fortschrittliche Ansätze würden nicht nur negative Effekte vermeiden oder nicht-nachhaltige Methoden ausschließen, sie würden versuchen, Gesellschaft und Umwelt positiv zu beeinflussen und zum Erreichen wichtiger Entwicklungs- und Klimaziele beizutragen. Dazu gehöre, zu prüfen, welchen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen Investitionen stiften würden, hierfür Ziele zu setzen und Ergebnisse zu messen.



Besonders in den Entwicklungsländern sei der Bedarf an nachhaltiger Infrastruktur hoch. Eine Milliarde Menschen hätten dort keinen Zugang zu Elektrizität, das entspreche ungefähr 20 Prozent. Hinzu komme, dass die Bevölkerung der Entwicklungsländer nach Prognosen der UN in den kommenden zehn Jahren um mehr als zehn Prozent wachsen werde. In Subsahara-Afrika werde sie sich bis 2050 sogar verdoppeln. Die UN erwarte, dass Entwicklungsländer im Jahr 2023 rund 63 Prozent zum globalen Bruttoinlandsprodukt beitragen würden. Daraus ergebe sich ein enormer Investitionsbedarf, den Regierungen und andere lokale Quellen nicht decken könnten. Um die Entwicklungsziele der UN (UN SDGs) bis zum Jahr 2030 zu erfüllen, würden rund 1,88 Billionen US-Dollar für Infrastrukturinvestitionen fehlen. Bei dieser Schätzung seien die Folgen der Covid-19-Krise noch nicht berücksichtigt.



Diese Lücke biete Investoren die Möglichkeit, mit Investitionen in nachhaltige Infrastruktur langfristig zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Verbesserungen beizutragen. Das sei besonders relevant, wenn man bedenke, dass Entwicklungsländer laut Moody's achtmal so stark unter dem Klimawandel leiden würden wie entwickelte Volkswirtschaften, aber wesentlich weniger dazu beitragen würden. Durch ihre geografische Lage und der Dominanz des Agrarsektors seien sie von Wetterereignissen und dem Klimawandel stärker betroffen. Gleichzeitig seien sie durch ihre Wirtschaftsstruktur sowie fehlende Finanz- und Versicherungsinstitutionen weniger widerstandsfähig.



Investoren würden mit Investments in nachhaltige Infrastruktur in Entwicklungsländern nicht nur langfristig zu den Entwicklungszielen der UN beitragen, sie würden zusätzlich mit stabilen Rückflüssen belohnt. Diese seien zudem risikoadjustiert höher als bei vergleichbaren Infrastrukturinvestitionen in entwickelten Volkswirtschaften. Hinzu komme, dass Infrastrukturinvestitionen das Portfolio stabilisieren würden, da die Rückflüsse nur gering mit anderen Assetklassen korreliert seien. (20.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - "2,5 Billionen US-Dollar beträgt die jährliche Investitionslücke in den Entwicklungsländern nach Angaben der Vereinten Nationen (UN). Drei Viertel davon entfallen auf notwendige Infrastrukturinvestitionen", so Felix Hermes, Head of Private Equity & Sustainable Asset bei BlueOrchard.Die fehlende Infrastruktur in Entwicklungsländern werde Armut und Ungleichheit verstärken, wenn diese Lücke nicht geschlossen werde. Gleichzeitig eröffne sich hier eine Chance: Investitionen in nachhaltige Infrastruktur.