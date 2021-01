Nicht nur auf dem Börsenparkett werde Solar immer wichtiger. So sei in Deutschland im Corona-Krisenjahr 2020 11,8 Prozent mehr Strom aus Solarenergie erzeugt worden wie im Vorjahr. Noch größer sei der Anstieg bei den installierten Solardächern gewesen. Im vergangenen Jahr seien in der Bundesrepublik rund 25 Prozent mehr Solardächer installiert worden wie 2019.



Insgesamt betrage der Anteil Erneuerbarer Energien an der gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland inzwischen knapp 46 Prozent. Noch im Jahr 2015 seien es lediglich 29 Prozent gewesen. Der Anteil könnte bis zum Jahr 2030 sogar auf 65 Prozent ansteigen.



"Während zahlreiche Branchen im vergangenen Jahr eklatante Einbußen in Kauf nehmen mussten, wächst die Solarindustrie im Rekordtempo", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Auch auf dem Börsenparkett wird das Thema Nachhaltigkeit zunehmend wichtiger - Aktionäre von börsennotierten Unternehmen im Bereich Solar- und Fotovoltaik konnten zuletzt ihr Kapital sogar vervielfachen". (20.01.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - In der ersten Januarwoche stieg das relative Google-Suchvolumen für das Suchbegriffspaar "Solar Aktien" gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1.328 Prozent, so die Experten der Nachrichten- und Informationsplattform Kryptoszene.de.Dass es die Anleger nicht bei der Informationsbeschaffung belassen würden, zeige ein Blick auf die Kursentwicklung entsprechender börsennotierter Unternehmen. So sei der Preis der Enphase Energy Aktien im 12-Monats-Rückblick um 478 Prozent gestiegen, während der DAX lediglich 2,2 Prozent an Notierung zugelegt habe.