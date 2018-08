Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

25,10 EUR -0,79% (27.08.2018, 11:31)



Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

24,90 EUR -1,97% (27.08.2018, 15:41)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec weltweit hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide".



Die steigenden Anforderungen an den Brandschutz wie z. B. CPR in Europa, Selbstverpflichtungen der Unternehmen sowie das zunehmende Umweltbewusstsein führen dazu, dass sich nachhaltige, umweltschonende Produkte und Verfahren verstärkt durchsetzen. Aufgrund des weltweit steigenden Bedarfs an hochwertigen Spezialoxiden zur effizienten und nachhaltigen Stahlerzeugung sind die Produkte gefragt. Zudem profitiert Nabaltec von Trends wie Elektromobilität und Energiespeicherung. Nabaltec beschäftigt ca. 470 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresumsatz von rd. 169 Mio. Euro. (27.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) unter die Lupe.Auf den ersten Blick mute das Quartalsergebnis von Nabaltec etwas enttäuschend an. Zwischen April und Juni habe das Unternehmen zwar den Umsatz um 3,3% auf 46,5 Mio. Euro steigern können, das EBIT habe sich aber wegen deutlicher Kostensteigerungen um 4,7% auf 5,4 Mio. Euro reduziert. Eine außergewöhnlich hohe Steuerquote von rechnerisch 46,4%, die auf einen negativen Einmaleffekt im Rahmen einer steuerlichen Optimierung des US-Geschäfts zurückzuführen sei, habe den Nettogewinn sogar um 42,8% auf 2,2 Mio. Euro absacken lassen.Künftig werde die Gesellschaft aber eine Steuerquote von 30% oder sogar etwas weniger aufweisen. Die operativen Kosteneffekte würden indes noch länger, also auch im zweiten Halbjahr, spürbar sein, denn sie würden aus der Wiederinbetriebnahme der US-Tochter Nashtec resultieren, die sich etwas verschoben und im August begonnen habe. Daher erwarte das Management für das Gesamtjahr bei einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich nur eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich, nach 10,7% im ersten Halbjahr.Die Belastung durch Nashtec werde aber eine Momentaufnahme bleiben, ab dem nächsten Jahr biete das Zusatzgeschäft ein hohes Umsatz- und Ertragspotenzial. In der zweiten Jahreshälfte 2019 solle zudem bereits der weitere neue US-Standort den Betrieb aufnehmen. Komme kein Gegenwind von der Konjunktur, stehe Nabaltec vor einem dynamischen und profitablen Wachstum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nabaltec-Aktie: