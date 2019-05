Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nabaltec-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

34,60 EUR (30.05.2019)



Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

34,90 EUR (30.05.2019)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (31.05.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) bei Kursen um 30 Euro erneut kaufenswert.Vorstandswoche-Altfavorit Nabaltec entwickle sich großartig! Im Jahr 2018 hätten die Umsätze um knapp 5% auf fast 177 Mio. Euro expandiert. Das EBIT habe bei 18,5 Mio. Euro gelegen, die Marge habe 10,4% betragen. Sehr gut sei der Anbieter von umweltfreundlichen, flammhemmenden Füllstoffen und Spezialoxiden ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz habe um mehr als 7% auf 48.5 Mio. Euro expandiert. Das EBIT habe 5,8 Mio. Euro betragen und die Marge zur Gesamtleistung sei auf 12,1% geklettert.Bei dem Treffen der Experten auf der Frühjahreskonferenz von Equity Forum mit CEO Johannes Heckmann, habe sich dieser zuversichtlich gezeigt, den erfolgreichen Kurs des ersten Quartals weiter fortzusetzen. "Wir wollen nachhaltig deutlich wachsen und können bisher auch noch keine Abkühlung oder Eintrübung der Nachfrage erkennen", so Heckmann. "Wir sind breit aufgestellt und können keine großen Gewitterwolken erkennen." Finanzvorstand Günther Spitzer, der an dem Gespräch ebenfalls teilgenommen habe, bekräftige die Prognose für 2019. Das Unternehmen erwarte einen Umsatz zwischen 190 und 195 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 10 und 12%.Die Experten würden diese Annahmen für konservativ halten. Nabaltec unterteile das Geschäft in zwei Bereiche: Funktionale Füllstoffe und Spezialoxide. Im Bereich Spezialoxide verfüge das Unternehmen in Europa über eine Kapazität von 85.000 Tonnen. Bei funktionalen Füllstoffen liege die Kapazität in Europa bei 140.000 Tonnen Aluminiumhydroxide und 7.000 Tonnen Böhmite. Bis Jahresende werde sich die Kapazität in den USA auf 65.000 Tonnen Aluminiumhydroxide verdoppeln. Die neue US-Gesellschaft Naprotec in Chattanooga werde nach derzeitiger Planung im zweiten Halbjahr 2019 die Produktion für veredelte Hydroxide mit einer Kapazität von ca. 30.000 Tonnen pro Jahr aufnehmen. Die US-Gesellschaft Nashtec werde ab dem zweiten Quartal die vollumfängliche Belieferung der Kunden in Amerika übernehmen. Nashtec habe in 2018 noch Verluste erzielt und solle 2019 den Break-Even erreichen.Bis zum Jahr 2023 erwarte das Management einen Anstieg des Umsatzes aus eigener Kraft auf 250 Mio. Euro. Die Gewinne sollten dabei ebenfalls deutlich ansteigen. "Wir erwarten ein starkes und kontinuierliches Wachstum beim EBITDA in den nächsten Jahren", so Spitzer. Die bisherige EBIT-Marge habe durchaus noch Luft. Laufe alles glatt, dann könnte Nabaltec mittelfristig durchaus EBIT-Margen von bis zu 15% einfahren, was der Vorstand aber nicht habe kommentieren wollen. Der Hebel liege in der Elektromobilität. Das Geschäft mit Böhmit gewinne bei Nabaltec zunehmend an Bedeutung und wachse sehr dynamisch. Die Nabaltec-Böhmite kämen als Oberflächenmaterial der Separatorfolien in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Das schütze die Folie vor Temperaturschwankungen. Sollte die Folie reißen, würde durch einen Kurzschluss die Batterie zu brennen beginnen.Ohne Investitionen in Böhmit, erwarte der CFO bis 2023 Capex im Volumen von rund 80 Mio. Euro. 2018 sei der Free Cashflow noch deutlich negativ gewesen. In 2019 könnte dieser leicht ins Positive drehen. Nabaltec habe starke operative Cashflows erzielt. Die Erweiterung der Kapazitäten in den vergangenen Jahren habe sich allerdings auf der Passivseite der Gesellschaft bemerkbar gemacht. Per Ende Dezember sei das Unternehmen mit knapp 41 Mio. Euro netto verschuldet gewesen. Das sei angesichts der Ergebnisse nicht sonderlich hoch. Die letzte Kapitalerhöhung habe bei Nabaltec übrigens im Herbst 2017 stattgefunden. Da das Unternehmen derzeit keine Akquisitionen plane, würden die Experten eine Kapitalerhöhung für wenig sinnvoll und für das weitere Wachstum auch nicht zwingend notwendig halten.Nichtsdestotrotz reize das aktuelle Kursniveau natürlich, eine Kapitalerhöhung um bis zu 10% des Grundkapitals zu platzieren. Die Banken dürften ganz wild darauf sein. Heckmann wolle eine Kapitalmaßnahme derzeit nicht kategorisch ausschließen "Wir haben sicher keine Eile. Ich will es aber mittelfristig nicht ganz ausschließen." Das von Banken angeführte Argument, dass Nabaltec mit einer Kapitalerhöhung den Freefloat erhöhen könnte, würden die Experten für Marketing in eigener Sache halten. Aktien gebe es immer. Investoren müssten eben einen höheren Preis zahlen, um Stücke zu bekommen. Heckmann, der über 28% der Gesellschaft kontrolliere, wolle keine Stücke abgeben. Die Familie des Aufsichtsvorsitzenden Gerhard Witzany, die über 27% der Aktien halte, sei zumindest laut früheren Angaben nicht großartig abgabewillig.Nabaltec sei auf Rekordkurs und blicke auf eine starke Historie mit nachhaltigem Umsatz- und Gewinnwachstum zurück. Solche Firmen brauche das Land.Bei Kursen um 30 Euro ist die Nabaltec-Aktie erneut kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 31.05.2019)