Tradegate-Aktienkurs NXP Semiconductors-Aktie:

119,70 EUR +4,36% (09.10.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NXP Semiconductors-Aktie:

USD 141,53 +4,97% (09.10.2020, 22:00)



ISIN NXP Semiconductors-Aktie:

NL0009538784



WKN NXP Semiconductors-Aktie:

A1C5WJ



Ticker-Symbol NXP Semiconductors-Aktie:

VNX



NASDAQ Ticker-Symbol NXP Semiconductors-Aktie:

NXPI



Kurzprofil NXP Semiconductors N.V.:



NXP (für Next eXPerience) Semiconductors N.V. (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI) ist ein niederländischer Halbleiterhersteller. NXP Semiconductors N.V. bietet Halbleiter und Systemlösungen für den Automobilmarkt, für Fernseher, Set-Top-Boxen, Mobiltelefone sowie Sicherheitslösungen für Bankkarten, elektronische Ausweise, Reisepässe und Gesundheitskarten. (10.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NXP Semiconductors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterkonzerns NXP Semiconductors (ISIN: NL0009538784, WKN: A1C5WJ, Ticker-Symbol: VNX, NASDAQ-Symbol: NXPI) unter die Lupe.Die Kursrally in der weltweiten Chip-Branche sei am Freitag in eine neue Runde gegangen. Die Aussicht auf Übernahmen und Fusionen in der Halbleiterindustrie treibe die Kurse weiter nach oben. Hinzu kämen starke Quartalszahlen von NXP Semiconductor vom Vorabend.NXP Semiconductor liege gut im Rennen: Die aktuelle Autokrise kontere der innovative Chiphersteller mit Investitionen ins selbstfahrende und volldigitalisierte Auto. Man könne sogar Prozessoren bzw. das "Gehirn" der Autos liefern. Bisher sei dies die Paradedisziplin von NVIDIA. NXP-Mikroprozessor-Chef Geoff Lees habe jedoch große Pläne und sehe sich schon jetzt "in derselben Liga wie AMD und NVIDIA". Noch liege der Hauptfokus von NXP auf Sensoren, Security und der Auto-zu-Auto-Vernetzung. "Wir haben alles in der Hand, um Elektroniklösungen für selbstfahrende Autos anzubieten", so Automotive-Chef Sievers.Unterm Strich würden die Chancen überwiegen. Analysten würden 2021 ein 18%-iges Gewinnplus erwarten, womit das 2021er-KGV mit 11 deutlich unter der Peergroup liege. Bei Schwäche zukaufen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze NXP Semiconductors-Aktie: