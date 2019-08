Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen die wenigen noch ausständigen Quartalszahlen im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, Ticker NYSE: DE) seien um 3,8% geklettert. Der Landmaschinenhersteller habe im Rahmen seines Quartalsberichts zwar seine Gewinnprognose nach unten angepasst, die Quartalszahlen hätten die Erwartungen aber übertreffen können.Die generelle Markterholung habe sich auch bei der zuletzt stark gebeutelten Aktie von General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) bemerkbar gemacht. Nachdem sie am Vortag prozentual zweistellig eingebrochen sei, sei es nun wider um fast 10% nach oben gegangen. Konzernchef Culp habe in großem Stil Aktien des Mischkonzerns gekauft, was als Vertrauenssignal gewertet worden sei. Tags zuvor sei die Aktie von Anschuldigungen des Enthüllers Markopolos schwer getroffen worden.(19.08.2019/ac/a/m)