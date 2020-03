NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (31.03.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) charttechnich unter die Lupe.In loser Folge möchten sie Anlegern mögliche Krisengewinner aufzeigen. In diese Kategorie falle sicher auch die NVIDIA-Aktie. Aus technischer Sicht lasse sich diese Feststellung an einer positiven relativen Stärke nach Levy festmachen. Im aktuellen Marktumfeld sei dieser Stärkebeweis nur noch wenigen Einzelwerten vorbehalten. Darüber hinaus habe das Papier auf Basis der 38-Wochen-Linie (akt. bei 213,79 USD) einen nicht ganz idealtypischen "morning star" ausbilden können. Dieses konstruktive Candlestickmuster nähre die Hoffnung auf einen Anlauf auf das 2018er-Hoch bei 292,76 USD bzw. in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 316,32 USD. Im langfristigen Kontext würde ein nachhaltiger Spurt über die Marke von gut 300 USD sogar die Schiebezone der letzten drei Jahre "bullish" nach oben auflösen und damit für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Mit anderen Worten: Oberhalb dieses Schlüssellevels verbessere sich die bereits jetzt gute charttechnische Ausgangslage der NVIDIA-Aktie nochmals deutlich. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die o. g. Glättungslinie an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link