ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Gerade im Umfeld der Veröffentlichung fundamentaler Unternehmenszahlen könne der Blick auf die charttechnische Ausgangslage für einen zusätzlichen Betrachtungswinkel sorgen. Insbesondere wenn sich der Kursverlauf so spannend gestalte wie derzeit bei der NVIDIA-Aktie, eröffne sich dadurch nochmals eine neue Dimension. Die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 228,62 USD) und der 50%-Korrektur des Aufwärtsimpulses seit Dezember 2018 (226,00 USD) habe sich zuletzt als tragfähige Unterstützung erwiesen. Übergeordnet könne die gesamte Atempause seit dem bisherigen Allzeithoch vom November (346,47 USD) zudem als sog. Korrekturflagge interpretiert werden. In diesem Kontext werde es aktuell spannend: Ein Spurt über die Glättung der letzten 38 Tage (akt. bei 262,38 USD) bzw. über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 269,02 USD) würde das beschriebene Konsolidierungsmuster nach oben auflösen. Auf diesen Befreiungsschlag würden derzeit sowohl der MACD als auch die Relative Stärke nach Levy hoffen lassen, die zuletzt jeweils neue Einstiegssignale hätten generieren können. Während sich der o. g. langfristige Durchschnitt als Stop-Loss anbiete, lege ein erfolgreicher Flaggenausbruch den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Rekordlevel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:229,40 EUR -1,52% (17.02.2022, 08:45)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:265,11 USD +0,06% (16.02.2022, 22:00)