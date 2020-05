Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

341,10 EUR +3,07% (25.05.2020, 20:02)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

361,05 USD +2,86% (22.05.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach den guten Quartalszahlen von NVIDIA hätten mehrere US-Großbanken ihre Kursziele für die Aktie erhöht. Am optimistischsten seien die Analysten der Bank of America und von Wedbush. Beide Häuser hätten von 360 bzw. 340 auf 420 USD angehoben und ihre Kaufempfehlungen bestätügt. Das habe der NVIDIA-Aktie am vergangenen Freitag zu einem neuen Allzeithoch bei 363,72 USD verholfen.Die Umsätze im Data-Center-Business seien bei NVIDIA im letzten Quartal erstmals fast so groß gewesen, wie die des Gaming-Geschäfts (1,34 Mrd. USD). Diese Entwicklung habe sich auch schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet, denn Rechenzentren oder Cloud-Lösungen entstünden nicht innerhalb von wenigen Wochen. Deswegen dürfte das Wachstum im Data Center bereits eingepreist sein. Charttechnisch sei der starke Aufwärtstrend weiterhin intakt. Das Rekordhoch der NVIDIA-Aktie sei zum Greifen nah. Ein Break wäre ein starkes Kaufsignal. "Der Aktionär" bleibe weiter bullish, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Börsenplätze NVIDIA-Aktie: