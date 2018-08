Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Connecticut (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Ruben Roy von MKM Partners:Aktienanalyst Ruben Roy von MKM Partners vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Analysten von MKM Partners gehen davon aus, dass der Aktienkurs von NVIDIA Corp. von den etwas trüben Aussichten in den Bereichen Gaming und Kryptowährungen gebremst wird. Das Sentiment unter den Investoren sei nicht sonderlich gut.Hinsichtlich der längerfristigen Perspektiven gebe es aber Anlass optimistisch gestimmt zu bleiben. Durch den Bewertungsaufschlag dürfte aber die NVIDIA-Aktie zunächst in einer relativ begrenzten Handelsspanne verharren.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 255,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:228,62 Euro +1,51% (14.08.2018, 15:04)