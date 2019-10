Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

169,98 EUR +1,02% (14.10.2019, 08:38)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

170,54 EUR (11.10.2019)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

185,99 USD (11.10.2019)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (14.10.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Die Käufer versuchen es - ChartanalyseDer Kursverlauf der Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in den vergangenen Monaten spiegelt gut die allgemeine Stimmung im Chipsektor wider, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Hochvolatil gehe es seitwärts, je nachdem, wie sich die Newslage rund um den Handelsstreit zwischen China und den USA auf der einen und die brachenspezifischen Fundamentaldaten im Sektor zum anderen entwickle. Auch wenn die Käufer zuletzt wieder Akzente hätten setzen können, sei der charttechnische Befreiungsschlag bislang ausgeblieben.Ausblick: Der Wert habe wichtige Widerstände im Chart erreicht. Von neuen starken Kaufsignalen bis hin zu einer Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsrange sei daher bislang alles möglich.Die Long-Szenarien: Am vergangenen Freitag seien die Aktien über den Widerstand bei 188,40 USD ausgebrochen, allerdings nur auf Intraday-Basis. Per Schlusskurs sei der Wert wieder unter 188,40 USD zurückgefallen. Würden die Käufer einen Anstieg über diese Marke auch zum Handelsschluss bestätigen, wäre ein Kaufsignal in Richtung des Jahreshochs bei 193,47 USD ausgebildet. Für einen größeren charttechnischen Befreiungsschlag müsste der Technologietitel aber auch die Marke von 193,47 USD hinter sich lassen. Gelinge dieser Kraftakt, lasse sich Potenzial bis auf 222,00 USD ableiten. Auch wäre in diesem Fall die Chance auf einen neuen übergeordneten Aufwärtstrend gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: