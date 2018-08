Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive. (17.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller habe im zweiten Quartal erneut mehr verdient als Experten erwartet hätten. Mit der NVIDIA-Aktie sei es aber nach Bekanntgabe der Zahlen im nachbörslichen Handel deutlich bergab gegangen. Der Grund hierfür sei der zurückhaltende Ausblick des Konzerns gewesen.Trotz des gestrigen Kursrücksetzers nach Handelsschluss seien die Perspektiven für NVIDIA weiterhin gut. Anleger könnten weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte auf 175 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2018)