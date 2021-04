Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Grafikkartenpreise seien auf einem Rekordhoch und die Nachfrage steige. NVIDIA und Advanced Micro Devices (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ) könnten jedoch immer noch nicht die Nachfrage abdecken. Durch die hohen Preise seien immer mehr Gamer verärgert - und es gebe erneut schlechte Nachrichten."Wir erwarten, dass die Nachfrage das Angebot noch für einen Großteil des Jahres übersteigen wird", habe NVIDIA-CFO, Colette Kress, auf einem Investorentag Anfang der Woche gesagt. Damit sei die Aussage vom November 2020, dass die Engpässe nur wenige Monate anhalten würden, korrigiert worden.Die aktuellen Engpässe würden sich neben dem Corona-Gaming-Boom auch auf die zusätzliche Nachfrage von Kryptominern zurückführen lassen. Hier würden Grafikkarten von NVIDIA und AMD für das Schürfen von Kryptowährung, wie Ethereum, genutzt. NVIDIA habe bereits versucht durch spezielles Mining-Equipment, Grafikkarten für Endkunden wie Gamer Verfügbarer zu machen, habe die Nachfrage jedoch stark unterschätzt.Das Unternehmen habe die Prognose für den Umsatz des CMP genannten Mining-Chips bereits von 50 Millionen auf 150 Millionen Dollar korrigieren müssen.NVIDIA steht schon länger auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und die Nachrichten des anhaltenden Grafikkarten-Booms schreien förmlich nach: "Long NVIDIA", so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.