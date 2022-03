Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

240,25 EUR +0,46% (23.03.2022, 10:43)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

265,24 USD -0,79% (22.03.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe auf der GTC-Konferenz am Dienstag wieder eine ganze Reihe an beeindruckenden Innovationen vorgestellt. Der Fokus habe erneut auf den gigantischen Möglichkeiten gelegen, die Grafikbeschleuniger in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automotive und Omniverse hätten.Rund eine Billion Dollar solle laut NVIDIA-CEO Jensen Huang der adressierbare Markt des US-Konzerns umfassen. Alleine 300 Milliarden Dollar sollten dabei auf die Autoindustrie entfallen, 300 Milliarden Dollar aus dem Data-Center stammen, 150 Milliarden jeweils bei Business-Software und Omniverse-Dienste möglich sein. Das heutige Kerngeschäft mit Videospielen solle dagegen nur 100 Milliarden Dollar umfassen. Der Fokus für NVIDIA sei damit klar.In Sachen KI-Beschleunigung, die sowohl für das Training selbstfahrender Autos oder Omniverse-Simulationen entscheidend sei, habe es dann auch im Rahmen der GTC die größte Ankündigung gegeben: den H100-Beschleuniger Hopper. In diesem acht Milliarden Transistoren umfassenden Chip-Monster sei auch eine speziell Transformer-Engine für Deep-Learning-Anwendungen eingebaut. NVIDIA bezeichne Hopper als nichts Geringeres als den fortschrittlichsten Chip der Welt mit der komplexesten GPU.In Sachen Omniverse habe NVIDIA die Omniverse Cloud angekündigt, eine Suite die alle zur Omniverse-Plattform zugehörigen Werkzeuge und nötige Hardware ab sofort auch in der Cloud zur Verfügung stelle. "Omniverse Cloud wird Millionen von Designern und Kreativen sowie Milliarden von zukünftigen KI- und Robotersystemen miteinander verbinden", habe der NVIDIA-CEO gesagt. Der Cloud-Zugang solle dabei die Einstiegshürden senken.Die NVIDIA-Aktie habe sich entsprechend unbeeindruckt gezeigt, habe 0,8 Prozent im Minus auf 265,24 Dollar geschlossen und knabbere damit noch immer an der Widerstandszone bei 270 Dollar. Zwar habe im Tagesverlauf erneut die dort laufende Horizontale sowie die 100-Tage-Linie bei 270,87 Dollar durchbrochen werden können, nachhaltig sei der Ausbruch jedoch bisher noch nicht gewesen.Anleger bleiben bei der NVIDIA-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: