Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

118,49 Euro +0,47% (21.12.2018, 12:11)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 135,10 -2,46% (20.12.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (21.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Kursverfall NVIDIA-Aktie setzte sich weiter fort. Der ehemalige Highflyer habe mit drei Problemen zu kämpfen: einem Crash bei Kryptowährungen, einer enttäuschenden neuen Grafikkartengeneration und einer zu hohen Bewertung. Vom Oktober-Hoch bis heute sei es für die NVIDIA-Aktie über 53% bergab gegangen.NVIDIA sei im Vergleich zu anderen Chip-Aktien mit einem saftigen Aufschlag bewertet - sogar nach dem Kursverfall der vergangenen Monate. Der GPU-Spezialist verfüge über ein 2019er-KGV von 19, während der breitere Philadelphia Semiconductor Index nur ein KGV von 11 aufweise. Sicherlich partizipiere das US-Unternehmen mit Gaming, Machine Learning und Kryptos an heißen Trendthemen. Aber insbesondere im KI-Bereich lämen neue Player wie Amazon.com, Alphabet oder BAIDU hinzu, während Intel, Xilinx und Co ebenfalls an neuen Data-Center-Chips arbeiten würden."Der Aktionär" rate in einem Gesamtmarkt, auf dem sich v.a. hoch bewertete Wachstumsaktien schwach entwicklen würden, vorerst von den Titeln von NVIDIA fernzubleiben. Die langfristige Story habe allerdings Potenzial. NVIDIA gehöre daher auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:118,89 Euro -0,29% (21.12.2018, 11:55)