NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

223,87 USD -4,29% (23.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Halbleiterhersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) profitiert weiter von der weltweit hohen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz und Grafikarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Umsatz im Ende Januar abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 53 Prozent auf gut 7,6 Mrd. Dollar gestiegen - der siebte Rekordwert in Folge. Wachstumstreiber sei das Rechenzentren-Geschäft mit Erlösen von 3,26 Mrd. Dollar gewesen, ein Plus von 73 Prozent im Jahresvergleich. Im Gaming-Bereich sei der NVIDIA-Umsatz mit Grafikkarten um 37 Prozent auf 3,42 Mrd. Dollar gestiegen. Auch beim Gewinn habe der Konzern ein deutliches Plus verzeichnet. Unterm Strich seien 3 Mrd. Dollar geblieben, etwas mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum (Umsatzrendite: Rund 39 Prozent).An der Börse habe NVIDIA mit den Nachrichten nicht punkten können. Im Gegenteil: Die Aktie sei in der Spitze um mehr als acht Prozent abwärts gerutscht. Schuld gewesen sei ein gemischter Ausblick: Zwar erwarte NVIDIA im jetzt laufenden Quartal den nächsten Rekordumsatz von 8,1 Mrd. Euro, während die Analysten eher mit rund 7,3 Mrd. Dollar gerechnet hätten. Aufgrund der gescheiterten Übernahme des Chipdesigners ARM mit einer letztendlichen Abschreibung von 1,36 Mrd. Dollar werde der Gewinn jedoch voraussichtlich sinken. Dabei gelte es allerdings zu bedenken, dass sich die Aktie allein in den vergangenen drei Jahren in der Spitze etwa verzehnfacht habe. Eine Verschnaufpause ist da durchaus gesund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur NVIDIA-Aktie. (Ausgabe 07/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:188,64 EUR -4,81% (24.02.2022, 12:32)