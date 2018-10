Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

211,00 EUR +0,95% (19.10.2018, 08:32)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

239,53 USD -1,45% (18.10.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (19.10.2018/ac/a/n)



Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) bewegte sich ab Dezember 2017 keilförmig nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Anfang Oktober habe die Aktie versucht, die obere Begrenzung dieser Bewegung zu überwinden. Im Hoch sei sie dabei auf das aktuelle Allzeithoch bei 292,76 USD geklettert. Anschließend sei es aber zu einem deutlichen Abverkauf gekommen, der den Wert bis nahe auf die Unterstützung bei 233,265 USD und damit unter den Aufwärtstrend seit Dezember 2017 geführt habe. In den letzten Tagen habe NVIDIA oberhalb dieser Unterstützung konsolidiert.

Sollte NVIDIA die Unterstützung bei 233,265 USD durchbrechen, würde sich der negative Eindruck, der durch den letzten Kursrutsch verursacht worden sei, bestätigen. Weitere Abgaben in Richtung 193 USD würden dann drohen. Sollte es allerdings zu einem Anstieg über 249,541 USD kommen, dann wäre eine Erholung in Richtung 261,92 USD möglich. (Analyse vom 19.10.2018)