Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

508,50 EUR -4,27% (19.04.2021, 18:55)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

610,51 USD -4,08% (19.04.2021, 18:41)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Mitte September sei der 40 Mrd. SUD schwere Übernahme-Deal zwischen NVIDIA und ARM geschlossen. Damals seien beide Unternehmen noch der Meinung gewesen, dass sich der Kauf in weniger als 18 Monaten unter Dach und Fach bringen lassen würde. Experten hätten aber bereits damals vor kritischen Wettbewerbsbehörden gewarnt und auch einige NVIDIA-Konkurrenten hätten ihre Bedenken angemeldet.Jetzt werde erstmals eine Regierungsbehörde aktiv. Der britische Minister für Digitales, Kultur und Medien, Oliver Dowden, habe am Montag eine Intervention aus öffentlichem Interesse angekündigt. Ausschlaggebend seien Bedenken seitens Regierungsmitarbeiter aufgrund der Tatsache gewesen, dass Großbritanniens nationale Infrastruktur und Verteidigung von Halbleitern abhänge.Der nächste Schritt werde nun eine Phase-1-Prüfung der britischen Wettbewerbsbehörde, die bis Ende Juli einen Bericht über die Auswirkungen des Kaufs vorbereiten solle. In dem Bericht, der dann als Basis für eine Zustimmung zu dem Deal dienen könnte, würden wettbewerbs- und sicherheitsrechtliche Aspekte geprüft.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link