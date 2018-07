Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Atif Malik, Analyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) aus.Die jüngsten Checks in der Zulieferkette würden eine anhaltend trübe Grafikkarten-Nachfrage im September-Quartal signalisieren. Sinkende Notierungen bei Kryptowährungen würden Produkte mit Bezug zum Schürfen von Digitalgeld belasten. Vertriebspartner würden auf die Markteinführung einer neuen Turing-Grafikkarte von NVIDIA Corp. warten.Die Analysten der Citigroup reduzieren ihre Schätzungen für das Juli- und Oktober-Quartal um näher an die Konsensprognosen heranzurücken.Analyst Atif Malik hält für den Fall negativer Kommentare von TSMC und AMD hinsichtlich des Grafikkartengeschäfts auf kurze Sicht ein stärkeres Nachgeben des Aktienkurses von NVIDIA für möglich. Die langfristige These bleibe aber intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: