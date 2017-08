Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

144,64 Euro -0,21% (09.08.2017, 17:10)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 169,72 -0,34% (09.08.2017, 17:13)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(09.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Atif Malik seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Aktien von NVIDIA Corp. würden das Investorenlager in zwei Teile spalten, wobei die meisten im Camp derer seien, die auf einen Einstieg bei Kursrücksetzer warten würden.Weiteres Wachstum im Data Center-Segment und ein Wendepunkt im Automotive-Geschäft in 2018/19 sollten den Aktienkurs angesichts eines durchwachsenen Sentiments weiter nach oben klettern lassen. Ein zunehmendes Geschäft mit Automobilherstellern sollte bei den Konsensprognosen zu Aufwärtsrevisionen führen, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten.Analyst Atif Malik hält unter günstigsten Umständen ein Aktienkurs von 300 USD für vorstellbar.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:144,85 Euro -1,36% (09.08.2017, 16:55)