Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 107,69 -1,14% (03.04.2017, 17:57)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(03.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Aktienanalyst Srini Pajjuri vom Investmenthaus Macquarie Research vertritt laut einer Aktienanalyse im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Im Rahmen einer Studie zum Halbleiterbranche bezeichnen die Analysten von Macquarie Research die Fundamentaldaten des Sektors als gesund. Angesichts einer starken Nachfrage in diesem Jahr wird ein Wachstum von 9,5% unterstellt. Allerdings dürfte das M&A-Momentum in den kommenden Monaten nachlassen.NVIDIA Corp. nehme in einigen stark wachsenden Marktsegmenten die Führungsrolle ein (Gaming, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren). Die NVIDIA-Aktie repräsentiere daher die beste säkulare Wachstumsstory unter den großen Halbleiter-Titeln. Allerdings seien die Chancen die kurzfristigen Schätzungen zu übertreffen begrenzt. In diesem Jahr dürften keine neuen bedeutenden Produkte auf den Markt kommen, was die Möglichkeiten für Preiserhöhungen einschränke. Investoren sollten nach Ansicht von Analyst Srini Pajjuri auf bessere Einstiegsgelegenheiten warten.Die Aktienanalysten von Macquarie Research nehmen in ihrer NVIDIA-Aktienanalyse die Coverage mit einem "neutral"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 110,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:101,40 Euro -0,20% (03.04.2017, 17:11)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:101,45 Euro -0,64% (03.04.2017, 17:40)