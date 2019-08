Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

135,34 Euro -2,98% (14.08.2019, 17:24)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

135,52 Euro -2,99% (14.08.2019, 17:36)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 150,63 -3,47% (14.08.2019, 17:33)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Atif Malik, Analyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) aus.Die Citigroup-Analysten sind der Auffassung, dass die Markterwartungen an die zweite Jahreshälfte noch ein letztes Mal korrigiert werden müssten, bevor der Aktienkurs wieder auf Dauer nach oben gehen könne.Im Januar-Quartal von NVIDIA Corp. dürfte es wieder zu einem Wachstum im Jahresvergleich kommen, so die Einschätzung des Analysten Atif Malik.Wegen der Kryptowährungsschwäche, China und dem Dämpfer im Data Center-Segment in H1 sei 2019 als Übergangsjahr zu betrachten. In 2020 dürfte wieder ein starkes 20%iges Umsatzwachstum zu Buche stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: