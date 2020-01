Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

7,70 EUR -2,53% (03.01.2020, 15:58)



Börse Frankfurt-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

7,35 EUR -5,16% (03.01.2020, 13:16)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

8,49 EUR -1,05% (03.01.2020, 15:48)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (03.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Die Elektroroller von NIU seien ziemlich cool. Derzeit das Beste, was der Markt zu bieten habe! Das Papier sei kurz davor, die Marke von 8,70 Dollar zu überwinden. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie?Platz nehmen, Schlüssel umdrehen und ab gehe die Post. Die Elektroroller von NIU seien hipp, stylisch und würden der Nerv der Zeit treffen. Das liege wohl auch daran, dass die Jungs von NIU nicht etwa versucht hätten, einen existierenden Roller mit Verbrennungsmotor umzurüsten und einen Elektromotor reinzupacken. Die Chinesen unter der Regie von Token Hu hätten ihre E-Roller völlig neu aufgebaut.NIU habe bislang vier verschiedene Modell-Serien im Angebot. die N, M und U-Serie, ausgestattet mit unterschiedlichen Leistungsstärken, Größen und Reichweiten. Neu sei die NQi-Serie. Die darin verbauten Akkus hätten nur ein Gewicht von zehn Kilo. Der Akkupack könne also leicht mit nach Hause oder ins Büro oder vielleicht sogar mit auf die nächste After-Work-Fete in die Kneipe mitgenommen und dort geladen werden. Anfang November habe NIU in Mailand sogar sein erstes E-Bike Aero EB-01 vorgestellt.Der Börsenwert sei mit 600 Millionen Dollar sportlich, keine Frage, jedoch sei das Potenzial für die nächsten Jahre immens! NIU hat sich dazu in eine gute Ausgangsposition gebracht, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: