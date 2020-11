Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

24,70 EUR 0,00% (11.11.2020, 15:46)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

28,84 USD -1,13% (11.11.2020, 15:55)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (11.11.2020/ac/a/n)





Beijing (www.aktiencheck.de) - Shortseller SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD. rückt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von NIU Technologies unter die Offenlegungsschwelle:Die Leerverkäufer von SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD. haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) fast halbiert.Die Finanzprofis von SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD. haben am 10.11.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,57% auf 0,29% der NIU Technologies-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den NIU Technologies-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von NIU Technologies: mindestens 0,29%.Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: