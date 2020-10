Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

22,90 EUR +16,84% (09.10.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

27,05 USD +17,35% (09.10.2020, 22:00)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (10.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Niu habe sehr gute Verkaufszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Hersteller von Elektrorollern habe den Absatz um 67,9% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Im Heimatmarkt China hätten die Verkäufe sogar um 70,2% zugelegt. Die NIU Technologies-Aktie habe ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft!Zurückzuführen seien die guten Zahlen hauptsächlich auf neue Produkte wie G0, MQi2 und MQiS. Die Elektroroller von Niu seien stimmig und würden den Nerv der Zeit treffen. Der Motor komme von Bosch, die Batterien von Panasonic. Weltweit habe NIU Technologies schon mehr als eine Million elektrisch angetriebene Zweiräder verkauft.Der große Vorteil von NIU Technologies: Von Anfang habe der Fokus darauf gelegen, einen Elektroroller völlig neu aufzubauen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbieter, die versucht hätten, einen Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb zu ersetzen. NIU Technologies nutze im Vertrieb sowohl ganz Old-School-Händler, die die Produkte verkaufen würden, als auch den eigenen Online-Shop. Vor allem während des Lockdowns durch COVID-19-Zeit sei der Online-Verkauf für NIU Technologies überlebenswichtig gewesen. Mittlerweile trage der Verkauf via Internet 14% zum Gesamtumsatz in China bei. Zum Vergleich: Vor einem Jahr seien es nur 2% gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: