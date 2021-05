Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

24,05 EUR 0,00% (17.05.2021, 17:28)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

29,17 USD -0,14% (17.05.2021, 17:30)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe am Montag Zahlen veröffentlicht. Insgesamt hätten sie sich sehen lassen. Dennoch hätten sie nicht in jeder Hinsicht die Erwartungen erfüllt. Die NIU Technologies-Aktie sei daher zu Handelsbeginn unter Druck geraten.Aus charttechnischer Sicht bleibe die Lage somit weiterhin angespannt. Am 4. Mai habe die NIU Technologies-Aktie eine Dreiecksformation bei 34 USD nach unten aufgelöst. Dieses Verkaufssignal sei nur wenige Tage darauf verstärkt worden, als der Kurs unter die 200-Tage-Linie bei 31,19 USD gerutscht sei.Im Moment stehe der Titel nur noch knapp über der massiven Unterstützungszone, die zwischen 25,70 und 26,65 USD verlaufe. Es sei nun entscheidend, dass diese Marke standhalte. Ansonsten würden weitere Rücksetzer bis an das Zwischenhoch bei 22,74 USD drohen. Besserung sei erst bei Kursen über der 200-Tage-Linie in Sicht, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: