Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

7,934 EUR +1,56% (26.08.2019, 14:32)



Börse Frankfurt-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

7,70 EUR +5,03% (26.08.2019, 11:20)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

8,61 EUR -3,69% (23.08.2019)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (26.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.NIU habe Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Hersteller von Elektrorollern habe die Erwartungen der Analysten erfüllen können, dennoch sei die Aktie kurzzeitig unter Druck geraten. Sei das bereits der erhoffte Rücksetzer gewesen?NIU habe den Umsatz im zweiten Quartal um 38,1 Prozent auf 530 Millionen chinesische Renminbi gesteigert. Der Gewinn sei auf 51 Millionen chinesische Renminbi geklettert. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2018 sei noch ein Verlust angefallen.Die Reaktion der Aktie: Zu Handelsbeginn sei das Papier in der Spitze um 7,6 Prozent abgerutscht. In Handelsverlauf seien die Käufer zurückgekommen. Die NIU-Aktie habe den Handel mit einem kleinen Minus von 1,6 Prozent beendet.Fakt sei: NIU habe sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Denn der Markt für Mikromobilität sei in Bewegung. Unter dem Begriff Mikromobilität würden Elektroroller, E-Bikes und E-Tretroller zusammengefasst. Die Experten der Unternehmensberatung McKinsey & Company würden schätzen, dass die Branche bis 2030 in Europa bis zu 150 Milliarden Dollar umsetzen werde.Mittlerweile habe NIU hat nach eignen Angaben bisher rund 810.000 seiner E-Scooter in China und Europa verkauft. Um die Nachfrage in Zukunft zu stemmen, werde NIU eine neue Fabrik in Changzhou bauen. Einen Sharing-Dienst gebe es von NIU noch oben drauf.Bleibe zu hoffen, dass NIU den Wachstumskurs fortsetzen könne. Der Hot-Stock aus "Der Aktionär" 31/2019 zu 5,12 Euro liege aktuell rund 40 Prozent vorne.Wer investiert ist, bleibt dabei und zieht den Stoppkurs auf 5,90 Euro nach, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Neueinsteiger hätten in der abgelaufenen Handelswoche die Möglichkeit gehabt, den Rücksetzer im Tagesverlauf am Freitag zu nutzen. Das Kursziel laute 10,00 Euro. (Analyse vom 26.08.2019)