WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NASDAQ Tops 2020: Tesla mit Plus von 644,3% seit Jahresbeginn - AktiennewsNicht nur aus Sicht eines US-Anlegers stand 2020 im Zeichen der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA), auch hierzulande haben die Anteilscheine des Elektroautobauers viele neue Fans gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Getrieben worden sei die Kursrally von erfüllten Absatzzielen, mehreren Gewinn-Quartalen und einem Aktiensplitt. Der Siegeszug werde mit der Aufnahme in den S&P 500 per 21. Dezember gekrönt - ein Ritterschlag, zumal die Papiere sofort zu den schwersten Titeln zählen würden. Nach der jüngsten Rally würden wieder einmal viele Experten erwarten, dass es nach der S&P 500-Aufnahme zu einer Korrektur komme. (Ausgabe 50/2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:505,20 EUR -1,15% (17.12.2020, 11:04)505,30 EUR -0,45% (17.12.2020, 10:49)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:622,77 USD -1,66% (16.12.2020, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014