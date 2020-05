Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vom Märztief bei 6.631 Punkten hat sich der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) inzwischen deutlich erholen können, so dass das Technologiebarometer seinen Jahresschlussstand 2019 (8.973 Punkte) Ende April fast wieder erreicht hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung sei immens wichtig gewesen, denn somit habe die Kernhaltezone aus dem Basisaufwärtstrend seit 2011 und dem Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. jeweils bei 7.529 Punkten) verteidigt werden können. Da der Körper der Aprilkerze zudem das Pendant des Vormonats umschließe, entstehe ein sog. "bullish engulfing". Dieses Candlestickmuster dokumentiere, dass der größte Verkaufsdruck mittlerweile abgearbeitet worden sei. Letztlich komme das Technologiebarometer also sehr gut durch die aktuell anspruchsvolle Marktphase. Dennoch beinhalte der Kursverlauf auch eine Warnung: Die im Verlauf der Langfristindikatoren (z. B. RSI, MACD) bestehenden negativen Divergenzen seien bisher nicht abgebaut worden. Damit liefere der Kursverlauf des NASDAQ Composite derzeit auch ein Lehrbuchbeispiel für ein (chart-)technisch getriebenes Risikomanagement: In Zukunft gelte es einen Bruch der o. g. Bastion bei rund 7.500 Punkten unbedingt zu verhindern. Ohne eine negative Weichenstellung befinde sich der Technologieindex unverändert im Haussemodus! (04.05.2020/ac/a/m)



