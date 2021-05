Ausblick: Durch das sehr sehenswerte Intraday-Reversal hätten die Bullen einen deutlicheren Abverkauf verhindern können. Kurszeitig habe es vorbörslich so ausgesehen, als ob der Index unter dier unde 13.000 Punkte-Marke zurückfallen würde.



Die Long-Szenarien: Nach dieser bullischen Tageskerze könnten die Käufer weiter Druck machen und den Index zumindest zu einem Test des EMA50 bei 13.500 Punkten zwingen. Ob die Bullen die Kraft hätten, diese Durchschnittslinie auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden, müsse sich erst zeigen. Ein Tagesschlusskurs über 13.650 Punkten würde ein Kursziel bei 14.000 Punkten aktivieren. Über diesem Kursniveau könnte ein neues Allzeithoch bei 14.500 Punkten winken.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 12.900 Punkten würde ein frisches Verkaufssignal generieren. In diesem Fall müsste man mit einem Test der 200-Tage-Linie bei rund 12.400 Punkten rechnen. (12.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 setzte am Freitag mit einer Doji-Kerze ein Zeichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Doji-Kerze sei am Montag mit einem ersten Abverkauf quittiert worden. Weitere Verkäufe hätten gestern zu Beginn des Handelstages stattgefunden. Doch direkt nach Eröffnung hätten die Kurse sukzessive angezogen und der Index habe fast noch im Plus schließen können, nachdem er zwischenzeitlich sogar im Plus gelegen habe. Das Tagestief habe bei 13.094 Punkten gelegen. Somit hätten die Marktteilnehmer ein wichtiges Gap auf diesem Kursniveau schließen können. Eine weitere Kurslücke sei nun noch bei 12.911 Punkten offen. Um dieses zu schließen, müsste der Indexallerdings weitere 450 Punkte abgeben.