Durch den gestrigen Anstieg habe sich das Chartbild bereits verbessert. Allerdings müssten die Bullen heute für eine weitere bullische Tageskerze sorgen, anderenfalls würde sich das Chartbild unterhalb von 14.900 Punkten direkt wieder eintrüben.



Die Long-Szenarien: Ein zeitnaher Tagesschlusskurs über 14.950 Punkte würde Druck auf die Bären ausüben. In diesem Fall müssten sich die Bären vermutlich wieder "eindecken". Diese Tatsache würde den Index weiter nach oben schieben. Ein Tagesschlusskurs über 15.400 Punkte könnte einen Anstieg bis zur runden 16.000er-Marke auslösen.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index heute an der 14.900 Punkte-Marke bärisch abprallen, wäre das für die Bären ein sehr positives Zeichen. Nach diesem Signal könnte der Index sogar wieder deutlich unter die 14.000 Punkte-Marke fallen. (09.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ100 fiel nach der gewaltigen Rally von über 1.000 Punkten in den letzten Tagen wie erwartet deutlicher zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Rückgang sei jedoch mit einem sehr großen Gap erfolgt. Dieses bestehe immer noch und liege an der 200-Tage-Linie. Daher stelle der Bereich um 14.900 Punkte eine Widerstandszone dar. Positiv zu werten sei allerdings die Tatsache, dass sich der Index am Vortag dynamisch von der Unterstützungszone bei 14.500 Punkten habe absetzen können. Ein Tagesschlusskurs deutlich über 14.900 Punkte würde das Chartbild deutlicher aufhellen. Gestern zur Schlussglocke habe der Index bei 14.747 Punkten notiert. Das habe nahe dem Tageshoch gelegen.