Ausblick: Das Scheitern am letzten Allzeithoch könnte für die Bullen noch ein böses Ende nehmen. Doch bislang würden noch weitere Anhaltspunkte fehlen, um von einer größeren Gefahr auszugehen.



Die Long-Szenarien: Werde die gestrigen negative Tageskerze heute gekontert, dann sollte der Index zeitnah ein neues Allzeithoch über 14.050 Punkten markieren. Der Zielbereich liege weiterhin bei rund 14.500 Punkten. Ab 14.300 Punkten werde die Luft dünn.



Die Short-Szenarien: Solange der Index nicht unter 13.730 Punkte zurückfalle, hätten die Bären Nachteile. Erst ein Tagesschlusskurs unter 13.730 Punkten würde ein prozyklisches Verkaufssignal aktivieren. In diesem Fall sollte der Index zumindest die 13.400 Punkte-Marke testen. Ein Rückgang unter dieses Kursniveau würde einen Rücklauf bis zur runden 13.000 Punkte-Marke erlauben. (28.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie-Index NASDAQ 100 konnte in den letzten Tagen das hohe Kursniveau halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch ein neues Allzeithoch über 14.050 Punkten sei bislang ausgeblieben. Gestern seien die Bullen denkbar knapp an dieser Marke gescheitert. Da die Berichtssaison in vollem Gange sei, seien die Kursbewegungen derzeit auch stark von den gemeldeten Unternehmenszahlen getrieben. Doch bislang würden sich die Bewegungen in Grenzen halten. Da gestern im Handelsverlauf sich die Gewinnmitnahmen durchgesetzt hätten, sei eine bärische Tageskerze entstanden. Sollte sich diese heute bestätigen, dann könnte eine Korrekturbewegung starten. In dieser Wochen stünden noch die Zahlen von Apple und Amazon aus.