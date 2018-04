Xetra-Aktienkurs MyBucks-Aktie:

Kurzprofil MyBucks S.A.:



MyBucks (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv.



MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte. (10.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - MyBucks-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fintech-Unternehmens MyBucks S.A. (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC) spekulativ zu kaufen.Der Anbieter von unbesicherten Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukten mit Fokus Afrika sei wieder voll da. Nach einer Dürrephase gehe es wieder aufwärts. In Kürze gebe es weitere positive News: Das wichtigste Asset von MyBucks seien mehr als 1,5 Mio. Kunden in zwölf afrikanischen Ländern. Diesen Kunden sollten über Kredite hinaus nun auch verschiedene Bankdienstleistungen angeboten werden. MyBucks wandle sich damit zu einer Full- Service Digitalbank. Hierzu verhandle das Unternehmen nach Informationen der Experten mit der NAGA Group über ein Joint Venture im so genannten "Remittance"- Geschäft. Also dem Transfer von Geld, insbesondere aus westlichen Ländern nach Afrika, und in andere "Frontier Markets". Das verspreche deutlich steigende Erträge, so dass bald ein Vorsteuergewinn von bis zu 30 Mio. Euro machbar sei.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die MyBucks-Aktie spekulativ zu kaufen! (Analyse vom 10.04.2018)Börsenplätze MyBucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MyBucks-Aktie:12,50 EUR -2,72% (10.04.2018, 09:21)