Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

13,40 EUR +1,82% (13.01.2020, 13:28)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

13,44 EUR +2,28% (13.01.2020, 13:17)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (13.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) nach wie vor zu kaufen.Die letzten Tage von 2019 seien bei Mutares ähnlich transaktionsintensiv wie die vorherigen Monate gewesen. Zunächst habe die Beteiligungsgesellschaft die Übernahme des österreichischen Logistikspezialisten Q Logistics abschließen können, der als neues Plattformunternehmen im Bereich Goods & Services mit einem Umsatz von ca. 250 Mio. Euro (in 2018) direkt zu den Schwergewichten des Portfolios gehöre. Zeitgleich sei mit dem Kauf der italienischen Tochter des Automobil- und LKW-Zulieferers Tekfor ein weiteres Plattforminvestment vermeldet worden. Das neue Unternehmen, das an seinen zwei Standorten in der Nähe von Turin Komponenten für elektrische, hybride sowie konventionelle Antriebsstränge produziere, setze rund 120 Mio. Euro pro Jahr um. Der Abschluss der Transaktion solle im ersten Quartal erfolgen, danach werde die Gesellschaft im Segment Automotive & Mobility geführt.Dann solle auch die Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäfts (Immobilien, Anlagen, Maschinen und Warenbestände der Papiermühle Stotzheim) der finnischen Metsä Tissue Corporation abgeschlossen sein, wobei dieser Zukauf mit einem Umsatz von 45 Mio. Euro als Add-on-Akquisition zur Stärkung der Tochter keeeper gedacht sei. Einem ähnlichen Zweck diene die am 24. Dezember gemeldete Integration der vormaligen Plattformgesellschaft La Meusienne in die Balcke-Dürr-Gruppe.Mit zehn Akquisitionen habe Mutares das Portfolio in 2019 stark ausgebaut und somit eine gute Basis geschaffen, um die Einnahmen aus Beratungsgebühren, Beteiligungserträgen und Verkaufserlösen stark zu steigern. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten ihre Schätzungen für den Zeitraum ab 2020 infolgedessen angehoben, wodurch sich ihr Kursziel von 15,90 auf 16,50 Euro erhöht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link