Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,96 EUR +3,79% (02.03.2020, 14:30)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

11,12 EUR +6,72% (02.03.2020, 14:21)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (02.03.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe eine Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro platziert und baue das Portfolio weiter aus. In dieser Woche habe das Unternehmen die vereinbarte Übernahme von 80 Prozent der PostNL-Tochter Nexive, die Nummer zwei im italienischen Brief- und Paketmarkt, vermeldet, wobei die Transaktion im zweiten Quartal abgeschlossen werden solle.Neben Nexive habe Mutares in diesem Jahr bereits den Abschluss der im letzten Dezember angekündigten Übernahme eines Automobilzulieferers sowie einen synergetischen Zukauf für die Tochter Balcke-Dürr verkünden können. Sollten alle angekündigten Akquisitionen abgeschlossen werden, würde sich der annualisierte Umsatz der Portfoliounternehmen bereits auf rund 2 Mrd. Euro belaufen. Das mittelfristige Ertragspotenzial steige mit den Übernahmen kontinuierlich an.Dem stehe aktuell nur ein Börsenwert von rund 170 Mio. Euro gegenüber. Die Experten würden daher ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie sehen, wenn Mutares einen substanziellen Teil der Sanierungsprojekte zum Erfolg führe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link